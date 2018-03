Michael Diekmann: Allianz-Aufsichtsratschef will für Aufseher ein Gehaltsplus von 25 Prozent durchsetzen

250.000 Euro pro Jahr sollen künftig an den Vorsitzenden fließen, 187.500 Euro an jeden der zwei Stellvertreter sowie je 125.000 Euro an die übrigen neun Mitglieder des Gremiums. Es wäre in allen Fällen ein Plus von 25 Prozent zum Status quo. Solche Vorschläge fällt das Gremium gemeinsam, Ausgangspunkt soll Diekmann gewesen sein, heißt es.