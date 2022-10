Microsoft-Quartalszahlen für Q1 2023 Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen im Überblick

Microsoft hat eine ungewöhnlich Zählweise der Quartale. So geht das Tech-Unternehmen von einem abweichenden Wirtschaftsjahr aus. Da die Geschäftsjahre bei Microsoft am 1. Juli eines Jahres beginnen, erstreckt sich das erste Quartal 2023 von diesem Datum an bis zum 30. September 2022. Das Geschäftsjahr 2023 hat also bereits begonnen.