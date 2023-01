Microsoft-Quartalszahlen für Q2 2023 Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen im Überblick

Die Zahlen für Q2 2023 von Microsoft wurden am 24. Januar 2023 nach dem Börsenschluss um 23 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. In der gesamten Tech-Branche ist aktuell viel Bewegung, da die Sorge vor einer Rezession in den USA groß ist. Anleger haben die Microsoft-Quartalszahlen daher mit Spannung erwartet. Microsoft hatte erst in der vergangenen Woche angekündigt, im laufenden Quartal 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Zuletzt stand das US-Unternehmen wegen der milliardenschweren Investition in OpenAI – das Unternehmen hinter der KI-Software ChatGPT – im medialen Fokus.