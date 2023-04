Microsoft-Quartalszahlen Q3 2023 Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Aktie im Überblick

Die Zahlen für Q3 2023 von Microsoft wurden am 25. April 2023 nach Börsenschluss um 22:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Auf der Webseite des Unternehmens steht der Finanzbericht für Anleger und Interessenten zur Verfügung. Die Quartalszahlen des Konzerns wurden aufgrund der aktuellen Aktivitäten in der Tech-Branche von Anlegern mit großer Spannung erwartet. Insbesondere die Milliardeninvestition in OpenAI, dem Unternehmen hinter der KI-Software ChatGPT, hat in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Microsoft plant, die Integration von KI in seine Produkte verstärkt voranzutreiben.