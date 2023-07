Microsoft-Quartalszahlen Q4 2023 Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Aktie im Überblick

Die Quartalszahlen des Konzerns wurden aufgrund der aktuellen Aktivitäten in der Tech-Branche von Anlegern mit großer Spannung erwartet. Insbesondere die Milliardeninvestition in OpenAI, dem Unternehmen hinter der KI-Software ChatGPT, hat in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Microsoft plant, die Integration von KI in seine Produkte verstärkt voranzutreiben.