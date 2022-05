Milchpulver-Krise in den USA Milchflieger statt Rosinenbomber

Der britische Anbieter Reckitt Benckiser habe die Produktion um etwa 30 Prozent hochgefahren und seine Lieferungen aufgestockt, sagte ein Manager der Nachrichtenagentur „Reuters“. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen decke inzwischen mehr als 50 Prozent des gesamten Angebots in den USA ab. Zuvor belieferte Reckitt rund ein Drittel des US-Marktes für Säuglingsnahrung. Und auch der französische Konzern Danone, zu dem in Deutschland bekannte Marken wie Aptamil und Milumil gehören, will unterstützen. „Unsere Schwestergesellschaften in den USA - Nutricia und Happy Family - sind zurzeit in Gesprächen mit den zuständigen Behörden, um festzustellen, wie sie dazu beitragen können, die Versorgungssituation vor Ort möglichst schnell zu verbessern“, teilte ein Danone-Sprecher auf Anfrage der WirtschaftsWoche mit.