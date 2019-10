Milliarden-Deal auf der Kippe: Stimmrechtsberater ISS spricht sich gegen UPC-Übernahme durch Sunrise aus

Die 6,3 Milliarden Franken schwere Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC durch den Schweizer Telekomkonzern Sunrise steht auf der Kippe. Neben einigen großen Aktionären hat sich nun auch der einflussreiche Stimmrechtsberater ISS gegen den Deal ausgesprochen. Er empfiehlt den Aktionären, die für den Zukauf geplante milliardenschwere Kapitalerhöhung abzulehnen. Das geht aus einem Reuters am Donnerstag vorliegenden Dokument hervor. Offiziell will ISS seine Empfehlung erst am Freitag veröffentlichen. Bereits zuvor galt die Zustimmung der Eigentümer zu der Geldspritze als ungewiss.