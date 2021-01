Milliarden-Verkauf: Telefonica verkauft Funkmasten in Europa an American Tower

Der schuldengeplagte spanische Telekomkonzern Telefonica befeuert mit dem milliardenschweren Verkauf seiner Funkmasten in Europa und Lateinamerika das boomende Geschäft mit den Mobilfunkstandorten. Telefonica kündigte am Mittwoch an, rund 30.700 von der Telxius-Tochter verwaltete Sendemasten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Peru, Chile und Argentinien für insgesamt 7,7 Milliarden Euro in bar an American Tower zu veräußern.