Milliardenteure Affäre: Allianz-Vorständin Hunt nach Hedgefonds-Affäre offenbar vor Aus

Hunt ist seit 2016 im Allianz-Vorstand für die beiden Asset-Management-Töchter Pimco und AllianzGI zuständig. Pimco genießt im Konzern aber relativ große Autonomie, solange die Kalifornier zuverlässig ihre Gewinne in München abliefern. Die kleinere, in Frankfurt ansässige AllianzGI ist in Deutschland eigentlich vor allem für Publikumsfonds bekannt, Hedgefonds wie die in den USA vertriebene „Structured Alpha"-Familie sind für sie eher ein Randgeschäft.