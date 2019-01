 Minderheitsbeteiligung: Energieversorger EWE will Anteilsverkauf 2019 abschließen

BerlinDer norddeutsche Energieversorger EWE will die Suche nach einem neuen Großaktionär noch in diesem Jahr mit dem geplanten Verkauf einer Minderheitsbeteiligung abschließen. „Wir werden den Prozess im ersten Quartal beginnen und wollen die Transaktion im zweiten Halbjahr über die Bühne bringen“, sagte Vorstandschef Stefan Dohler am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. EWE will 26 Prozent seiner Anteile veräußern.