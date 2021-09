Mindestkapitalanforderungen: Bundesbank sieht „deutliche Reduzierung“ der Basel-Auswirkungen

In der von der Bundesbank verwendeten Stichprobe von 30 Banken liegt der Anstieg der Mindestkapitalanforderungen per Ende 2020 bei 16,4 Prozent. Der wesentliche Treiber des Anstiegs ist erneut der so genannte Output Floor, mit dem der Effekt kapitalschonender Risikomodelle begrenzt wird.