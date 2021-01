Ministerium: Bafin-Chef Hufeld muss nach Wirecard-Skandal gehen

Hufeld war wegen des milliardenschweren Bilanzskandals um den inzwischen insolventen Zahlungsdienstleiter Wirecard zunehmend in Bedrängnis geraten. Nach dem Bekanntwerden von Insiderhandel mit Wirecard-Derivaten in seiner Behörde waren am Donnerstag Rufe nach seinem Rücktritt lauter geworden.