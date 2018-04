Mischkonzern Freudenberg: Wie Vileda den Wischmopp für Männer attraktiv macht

Daran will der Freudenberg-Chef anknüpfen. Zwar sieht er im laufenden Jahr durchaus Risiken. Dazu zählt er etwa die geopolitische Lage in Teilen Osteuropas, dem Mittleren Osten und in Südamerika. Auch müsse man sich auf ein geringeres Wachstum in China einrichten und steigende Rohstoffpreise.