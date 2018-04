Mitarbeiterbeteiligung: Wette auf den eigenen Erfolg

"Damit steigt auch die Motivation, lange an Bord zu bleiben", sagt Mütze. Ob als Erfolgsbeteiligung wie bei Civey, als Belegschaftsaktien oder als vereinbarte Belohnung beim Verkauf eines Unternehmens: Die Möglichkeiten, Mitarbeiter finanziell am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen, sind vielfältig. Nach Zahlen des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung (AGP) partizipieren in Deutschland rund 1,1 Millionen Mitarbeiter durch ein stille Beteiligung am Unternehmen, 900.000 halten Belegschaftsaktien. Zum Vergleich: Die Zahl der Aktienbesitzer insgesamt kletterte laut Deutschem Aktieninstitut zuletzt auf mehr als zehn Millionen.