Mitarbeiterbrief: Neuer Deutsche-Bank-Chef Sewing kündigt harte Entscheidungen an

Die Aufstellung der Investmentbank will Sewing genau unter die Lupe nehmen. „Wir wissen, dass wir uns hinsichtlich der Ertrags-, Kosten- und Kapitalstruktur weiter verändern müssen“, schrieb Sewing am Montag in einem Brief an die Mitarbeiter der Deutschen Bank. „Wir werden deshalb genau analysieren, wie wir uns in dem schwierigen Marktumfeld aufstellen wollen.“ Das Institut wolle sich dort zurückziehen, wo nicht ausreichend rentabel gearbeitet werden könne.