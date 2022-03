Mittelstandsbank: Bafin verschärft Kapitalvorgaben für IKB

Die Finanzaufsicht Bafin hat nach einer Sonderprüfung bei der Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB die Kapitalvorgaben verschärft. Die Prüfung habe ergeben, dass nicht in allen untersuchten Bereichen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation gegeben sei, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Dienstag in Bonn mit. Daher seien zusätzliche Eigenmittelanforderungen angeordnet worden. Nähere Einzelheiten dazu nannte sie allerdings nicht. Auch die Höhe des Kapitalaufschlags wurde nicht mitgeteilt.