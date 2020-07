Mobiles Bezahlen: Allianz kündigt Wirecard Bank und stellt Bezahl-App ein

Eine Sprecherin wollte nicht sagen, wie viele Kunden das Produkt genutzt hätten. Die App sei aber gut angenommen worden. Die Allianz versprach sich davon eine bessere Kundenbindung. Eine ähnliche Anwendung zum elektronischen Bezahlen unter dem Namen „Allianz Prime“ war in der Partnerschaft mit der Wirecard Bank schon vorher in Italien und später auch in Deutschland eingeführt worden. Auch sie dürfte nun eingestellt werden.