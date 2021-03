Mobilfunk Deutsche Telekom meldet große Fortschritte beim 5G-Ausbau

Großes Potenzial für 5G sieht die Telekommunikationsbranche in Online-Games und „Augmented Reality“-Anwendungen. Auch für die Industrie ist der Standard wichtig. Der Ausbau ist eine teure Sache, nicht nur wegen hoher Material- und Installationskosten: Für das Frequenzspektrum, was für 5G genutzt wird, verpflichtete sich die Deutsche Telekom bei einer Auktion der Bundesnetzagentur im Jahr 2019 zur Zahlung von rund 2,2 Milliarden Euro. Die Auktion spülte dem Staat insgesamt rund 6,5 Milliarden Euro in die Kasse.