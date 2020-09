Mobilfunk: Französischer Telekomkonzern Iliad greift nach Polens Mobilfunker Play

Es ist nicht das erste Mal, dass Iliad im Ausland auf Einkaufstour geht. So hat sich das vom französischen Telekom-Milliardär Xavier Niel gegründete Unternehmen an eir aus Irland beteiligt und ist in Italien selbst an den Markt gegangen. "Dieser Deal ist ein wichtiger Part unserer Internationalisierungsstrategie", sagte Iliad-Chef Thomas Reynaud. Details zu den weiteren Plänen nannte er nicht.