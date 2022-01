Mobilfunk Internetnutzer verbrauchen zu Silvester deutlich mehr Datenvolumen als 2020

Ob Sektglas-Foto oder „Frohes Neues!“-Video: Deutschlands Internetnutzer haben zum Jahreswechsel deutlich mehr Daten verbraucht als zum Beginn der Vorjahre. Beim Telekommunikationsanbieter Telefónica mit seiner Marke O2 fiel am 1. Januar zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens ein Mobilfunk-Volumen von 382.000 Gigabyte an und damit 35 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Auch in den Vorjahren hatte es kräftige Zuwächse gegeben.