Mobilfunk: T-Mobile US rechnet mit Synergien von mehr als 70 Milliarden Dollar durch Sprint-Fusion

Der US-Mobilfunker T-Mobile US will deutlich mehr Profit aus der Fusion mit dem kleineren Konkurrenten Sprint ziehen. Es werde inzwischen mit Synergien von mehr als 70 Milliarden Dollar gerechnet, teilte das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom in der Nacht zum Freitag auf ihrem Investorentag mit. Beim Zusammenschluss im April 2020 waren 43 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt worden. T-Mobile US begründete das Plus mit geringeren Standortkosten und weniger Ausgaben für Marketing und Technologie.