Mobilfunk: Telefonica Deutschland peilt 2021 leichtes Wachstum an

Telefonica Deutschland hält daran fest, im laufenden Jahr so viel in den Netzausbau zu investieren wie nie zuvor. Letztlich will der Konzern „deutlich mehr“ als eine Milliarde Euro in die Hand nehmen. Die Gelder sollen zum einen in das 4G- wie auch 5G-Netz fließen, aber auch in die Zusammenarbeit mit Deutscher Telekom und Vodafone zur Schließung von Versorgungslücken („graue Flecken“) sowie der Erschließung von Gebieten, die bisher noch gar nicht mit Mobilfunk versorgt sind („weiße Flecken“).