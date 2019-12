Mobilfunk: Telekom fordert schnellere Genehmigungsverfahren für Netzausbau

All dies seien Gründe, warum Deutschland beim Netzausbau hinter Ländern wie Südkorea oder auch Spanien weit abgeschlagen sei, so Wössner. Der Manager betonte: „Deutschland braucht 5G an jeder Milchkanne.“ Bis heute gebe es 30.000 Standorte. In den kommenden 48 Monaten müssten 10.000 hinzukommen. Das sei ein hoher Aufwand und eine große Herausforderung.