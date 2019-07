Mobilfunkanbieter: Gespräche von T-Mobile und Sprint über Anteilsverkauf stocken angeblich

FrankfurtSpekulationen über Verzögerungen beim geplanten Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint haben die Aktien der beiden Mobilfunkanbieter am Donnerstag belastet. Sprint-Aktien gaben mehr als drei Prozent nach. Papiere von T-Mobile US und Deutsche Telekom notierten jeweils 0,7 Prozent schwächer.