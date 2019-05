Mobilfunkanbieter: United Internet bietet Aktionären wegen 5G-Auktion kaum noch Geld

Die von der Bundesnetzagentur durchgeführte Auktion dauert bereits seit März an. Sie endet erst, wenn keines der beteiligten Unternehmen mehr ein Gebot abgibt. Die vier an der Versteigerung teilnehmenden Firmen - die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und Drillisch - haben inzwischen rund sechs Milliarden Euro für die Frequenzen geboten. Externe Fachleute hatten zuvor nur mit drei bis fünf Milliarden Euro gerechnet. Das Geld geht an den Bund, der es in die Digitalisierung stecken will.