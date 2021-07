Mobilfunkbranche: Telekom-Milliardär Niel will Iliad von Börse nehmen

Der französische Telekom-Milliardär Xavier Niel will den von ihm gegründeten Mobilfunker Iliad für drei Milliarden Euro komplett übernehmen und dann von der Börse nehmen. Es würden 182 Euro je Iliad-Aktie geboten, teilte Niel am Freitag mit. Das entspricht einem Aufschlag von 61 Prozent auf den Schlusskurs von Donnerstag. Am Freitag sprang das Papier dann auf 182 Euro und gab dem gesamten Telekomsektor Rückenwind.