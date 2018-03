Mobilitätsreport: Pendler halten trotz möglicher Diesel-Fahrverbote am Auto fest

Noch nie pendelten so viele Menschen zur Arbeit wie heute. Was sie auf Straße und Schiene treibt? Teure Mieten in den Städten und Rekordbeschäftigung. Der Anteil der Beschäftigten, die zum Teil lange Wege zum Arbeitsplatz und zurück in Kauf nehmen, ist 2017 um 0,2 Prozentpunkte auf einen neuen Rekordwert von 59,4 Prozent gestiegen.