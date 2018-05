Möglicher Hackerangriff: Verdacht auf Cyberdiebstahl in mexikanischem Finanzsektor

Nach Worten von Martinez wurden Geldbeträge in betrügerischer Absicht auf offensichtlich falsche Konten transferiert. „Aber wie es geschah, müssen wir noch herausfinden“, sagte sie. Das SPEI-Zahlungssystem der Notenbank sei nicht beeinträchtigt. Das Problem liege vielmehr in der Software, die für die Finanzfirmen die Verbindung zu SPEI herstelle. SPEI ähnelt dem internationalen Banken-Transaktionssystem Swift, das Hacker in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Internet-Diebstählen genutzt haben.