Möglicher Verkauf: Oetker stellt Bankhaus Lampe auf den Prüfstand

Lampe kommt um eine Sanierung nicht herum. 38 der insgesamt 626 Stellen sollen in diesem Jahr wegfallen, hieß es im April. „Geschäftsfelder sind operativ defizitär, so dass nur Sondereffekte wie zum Beispiel die Veräußerung von Beteiligungen in der jüngeren Vergangenheit zu einem positiven Geschäftsergebnis geführt haben“, war damals in einer Betriebsvereinbarung zu lesen. Klemens Breuer, der neu eingesetzte Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bank, spricht von einem „selbst auferlegten Effizienzprogramm“.