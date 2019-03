Möglicher Zusammenschluss: Deutsche Bank will angeblich in Kürze Fusionsgespräche mit Commerzbank ankündigen

FrankfurtDie Deutsche Bank wird nach Informationen aus Finanzkreisen in Kürze die Aufnahme von Fusionsgesprächen mit der Commerzbank ankündigen. Eine entsprechende Börsen-Pflichtmitteilung werde noch am Sonntag erwartet, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag in Frankfurt. Über die Aufnahme solcher Gespräche war in den vergangenen Monaten heftig spekuliert worden. Sprecher der beiden Institute wollten die Informationen zunächst nicht kommentieren.