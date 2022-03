Monatsbericht Bundesbank: Krieg bremst Wirtschaftsaufschwung und treibt Preise

Der Krieg in der Ukraine bremst nach Einschätzung der Bundesbank die deutsche Wirtschaft vorübergehend deutlich. „Die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine dürften die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland ab März spürbar belasten“ fasst die Deutsche Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht März zusammen.