Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums: Bundesregierung: Engpässe belasten deutsche Industrie noch Monate

Die Materialknappheit wird die deutsche Wirtschaft nach Prognose der Bundesregierung noch eine ganze Weile belasten. Die Industrie sei zwar trotz der Probleme mit einem Produktionsplus in die zweite Jahreshälfte gestartet. „Die bestehenden Lieferengpässe werden die Industriekonjunktur jedoch auch in den kommenden Monaten belasten“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums.