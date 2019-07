Monatsbericht: Sondereffekte entfallen: Bundesbank erwartet Konjunkturdämpfer

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorquartal noch um 0,4 Prozent gestiegen. Vor allem die Kauflust der Verbraucher und der Bauboom brachten Europas größte Volkswirtschaft zurück auf Wachstumskurs. Eine erste Schätzung für das zweite Quartal will das Statistische Bundesamt am 14. August veröffentlichen.