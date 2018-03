Monique R. Siegel: „Frauen bringen Skills mit, von denen Männer nur träumen können“

Doch in der Praxis sind es vor allem die Männer, die in dem Führungsebenen dominieren….

Das ändert sich durch den Megatrend Female Shift. Noch nie haben wir eine so große Menge von bestausgebildeten Frauen gehabt. Das ist eine völlig neue Situation. Vor zwanzig Jahren ist vor allem bei Jungs diese Null-Bock-Mentalität entstanden. Sie entdeckten die Computerspiele, alles war interessanter als zur Schule zu gehen. Frauen sind in diese Lücke gerutscht. Heute gibt es so viele Frauen in Toppositionen wie noch nie. Das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben, die Veränderung hat sich fast unmerklich abspielt. Prozesse sind eben nicht so sexy wie Resultate.