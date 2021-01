Monte dei Paschi: Unicredit: Großinvestoren rebellieren angeblich gegen Übernahme von Krisenbank

Großinvestoren des zweitgrößten italienischen Geldhauses Unicredit machen Insidern zufolge Front gegen eine mögliche Übernahme der Krisenbank Monte dei Paschi. Der Milliardär Leonardo Del Vecchio, der 1,9 Prozent an der Mutter der Hypovereinsbank (HVB) hält, sei in Gesprächen mit anderen Aktionären, die wie er Bedenken gegen einen Deal mit dem verstaatlichen Institut hätten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.