Motorsägenhersteller Stihl-Gesellschafterin Eva Mayr-Stihl mit 87 Jahren gestorben

Mayr-Stihl übernahm lange Zeit wichtige Aufgaben in dem Familienunternehmen. So spielte sie bei der Internationalisierung des Maschinenbauers eine wichtige Rolle. „Während sich ihr Bruder Hans Peter Stihl politisch beim Arbeitgeberverband Südwestmetall oder dem (Wirtschaftsverband) DIHT engagierte, hielt sie ihm beim Tagesgeschäft den Rücken frei“, hieß es in einem Nachruf.