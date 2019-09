Motorsägenhersteller: Stihl schafft dank starker Nachfrage wieder deutliches Umsatzplus

Der Motorsägenhersteller Stihl hat seine Umsätze in den ersten acht Monaten des Jahres wieder deutlicher steigern können. „Das Plus ist vor allem zurückzuführen auf eine stärkere Nachfrage nach höherpreisigen Produkten“, sagte Firmenchef Bertram Kandziora am Dienstag in Waiblingen. Der Umsatz stieg von Januar bis August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Während der Absatz nach Akku-Geräten zweistellig zulegte, ging die Nachfrage nach Benzinprodukten den Angaben zufolge leicht zurück.