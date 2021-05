mRNA-Technologie: Covid-19-Impfstoff von Moderna schützt Jugendliche zu 100 Prozent

Der Impfstoff von Moderna ist bislang erst zum Einsatz ab 18 Jahren zugelassen. In der Studie mit Erwachsenen lag die Wirksamkeit bei gut 94 Prozent. Das Mittel von Pfizer und Biontech, das wie das von Moderna ein mRNA-Impfstoff ist, wurde in den USA schon vor zwei Wochen für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, auch in der EU wird mit einer Genehmigung in Kürze gerechnet.