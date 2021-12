Mubadala Petroleum Größte arabische Investition in Israel: Unternehmen aus Abu Dhabi kauft Anteil an Erdgas-Feld

Das israelische Unternehmen Delek hat seinen Anteil von 22 Prozent am Erdgas-Feld Tamar im Mittelmeer an Mubadala Petroleum aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft. Die endgültige Übertragung der Anteile an das Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi folge auf die Unterzeichnung eines Abkommens im September, teilte Delek am Donnerstag mit. Der Verkauf hat den Angaben zufolge ein Volumen von 1,1 Milliarden Dollar.