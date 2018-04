Münchener-Rück-Chef: Wenning will weniger planen und mehr Geschäft machen

MünchenDie Münchener Rück hat nach Ansicht von Vorstandschef Joachim Wenning den Abwärtstrend gestoppt und steuert beim Gewinn wieder nach oben. Der weltgrößte Rückversicherer habe aber seine Potenziale bislang nicht ausgeschöpft, sagte Wenning in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. „Auch ohne neue Themen wie Cyber-Versicherungen sehen wir Wachstumspotenziale. Wir haben unsere Marktanteile analysiert und sehen, dass mehr Geschäft zu holen ist. In einigen Regionen sind wir unterrepräsentiert.“