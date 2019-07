Münchener Versicherungsriese: Allianz finanziert Breitbandausbau in Niederösterreich

FrankfurtDer Münchener Versicherungsriese wird in den Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet in Niederösterreich investieren. Allianz Capital Partners habe von der Niederösterreichische Breitband-Holding den Zuschlag für den gemeinsamen Ausbau des Breitbandnetzes in ländlichen Regionen Niederösterreichs erhalten, teilte die Allianz mit. Ziel sei es, ungefähr 100.000 Haushalte zwischen 2020 und 2022 mit Glasfaserkabel zu versorgen. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf rund 300 Millionen Euro. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die Allianz in den Ausbau des Glasfasernetzes in Frankreich investiert.