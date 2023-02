Münchner Sicherheitskonferenz 2023 „Russlands Invasion ist nur Teil eines größeren Trends“

Auf einmal, so zeigt der Krieg, hängt so viel an solchen Entscheidungen. Denn Deutschland braucht die Staaten des globalen Südens. Das geht los mit Gasimporten aus Katar oder Abu Dhabi, reicht von Magnesium aus Südafrika und Lithium aus Chile – und endet noch lange nicht mit Charmeoffensiven gegenüber viel zu lange vernachlässigten Handelspartnern in Südostasien und Afrika. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt es „De-Risking“. Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brandner sagt: „Wir haben Globalisierung gesagt, aber allenfalls Teilglobalisierung gemacht.“