Multilaterale Entwicklungsbank Europäische Investitionsbank bewilligte 2021 Rekord-Finanzierungen

Der Großteil der Mittel – rund 87 Milliarden – wurde nach Angaben der EIB in der EU und etwa acht Milliarden im Rest der Welt bereitgestellt. Die Bank wolle künftig mehr internationale Gelder mit einem eigenen Finanzierungsarm anbieten, sagte Hoyer. Fast die Hälfte der Gelder – 45 Milliarden – ging 2021 den Angaben zufolge an kleine und mittlere Unternehmen, die besonders unter der Pandemie leiden. Die Bank steckte etwa Mittel in Forschung und Herstellung von Impfstoffen und die internationale Impfallianz Covax, die Impfstoffe an Entwicklungsländer verteilt.