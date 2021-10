M&A: Deutsche Bank Top-Dealmaker sieht jahrelangen Übernahmeboom

Derzeit ist die Technologiebranche bei Übernahmen am aktivsten. Darin zeigt sich das Bestreben von Unternehmen aus allen Branchen, ihr Geschäft an das digitale Zeitalter anzupassen und durch Akquisitionen Zugang zu „disruptiver“ Technologie zu erhalten - vor allem bei Deals in der Größenordnung zwischen 1 und 10 Milliarden Dollar. Fürst erwartet, dass dieser Trend anhalten wird.