M&A: JP Morgan erwartet 2021 eine Übernahmewelle in der Schweiz

US-SPACs hätten den eigenen Markt schon stark nach Zielen abgesucht, erklärte Bossart. „Solche Spacs schauen sich auch in der Schweiz nach Zielen um.“ Von möglichem Interesse seien Divisionen, die große Firmen abstoßen wollten. Gleichzeitig prüften Banken zusammen mit Geschäftsleuten, selbst ein SPAC an die Schweizer Börse zu bringen. „Das steht bei vielen für 2021 auf der Agenda.“ Zwar gebe es technische Hürden. So müsse eine Gesellschaft, die an die SIX wolle, Finanzzahlen der vergangenen drei Jahre vorlegen. Das könne ein SPAC nicht leisten. „Aber ich gehe davon aus, dass da Lösungen gefunden werden.“