Musterverfahren: Erste deutsche Anlegerklage gegen Wirecard eingereicht

Wirecard steht wegen der Kursturbulenzen in den vergangenen Jahren die erste gerichtliche Auseinandersetzung bevor. Die Rechtsanwaltskanzlei Tilp reichte am 12. Mai Klage gegen den Zahlungsabwickler ein und stellte einen Antrag auf Einleitung eines Musterverfahrens, wie die Kanzlei am Mittwoch mitteilte.