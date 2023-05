Im Dänischen gibt es ein tolles Wort, wie ich kürzlich gelernt habe: Arbejdsglæde, was sich mit Arbeitsfröhlichkeit übersetzen lässt. Wenn emotionale Zustände in fremden Sprachen in einem Wort zusammengefasst werden, erzeugt das bei mir begeisterten Wortneid, und ich möchte sie gerne eindeutschen.