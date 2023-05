Start-up der Woche: Natif.ai „Wir befreien die Welt vom Papierkram“

WirtschaftsWoche: Bérenger, Johannes, Manuel, Mats, ihr habt eine Minute im Fahrstuhl mit einem möglichen Geldgeber. Wie lautet euer Elevator Pitch?

Wir wollen die Welt vom Papierkram befreien. Das machen wir, indem wir Entwicklern die Werkzeuge zur Verfügung stellen, um die Papierprobleme in ihrer Organisation zu lösen. Wir bauen Software auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI), um Dokumente automatisiert zu verarbeiten, und machen diese Programmierern über Schnittstellen verfügbar. So lässt sich die papierlose Dokumentenverarbeitung in die jeweils verwendete Software einbauen.