A Job Abroad #25 | Georgien „Es kam schonmal vor, dass ein Mann mir nicht die Hand schütteln wollte“

WirtschaftsWoche: Frau Holderied-Kreß, wie sind Sie ausgerechnet in Georgien gelandet?

Birgit Holderied-Kreß: Die KfW hat weltweit über 60 Büros. Alle drei bis fünf Jahre werden die Büroleitungen neu besetzt und es gibt die Möglichkeit einer Entsendung. Ich war vorher schon in der Abteilung für Osteuropa, den Kaukasus und Zentralasien tätig, aber noch nie in der Region und wollte sie unbedingt näher kennenlernen und habe mich dann intern beworben.