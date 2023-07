Autorenstreik in Hollywood Warum sich Amerikas Schauspieler und Drehbuchautoren so sehr vor ChatGPT und Co. fürchten

Autorenstreik in Hollywood

laif/redux/the new york times/mark abramson

Transparente gegen KI: Seit Mai streiken in den USA Drehbuchautoren – auch damit ihre Texte nicht mit denen von Chatbots gleichgestellt werden

In den USA streiken die Drehbuchautoren, um Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz durchzusetzen. Jetzt treten auch die Schauspieler in den Streik. Sie fechten damit erstmals die Bedingungen für ein faires Miteinander von Mensch und Maschine in kreativen Berufen aus.